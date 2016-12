Quattro idee per la merenda da portare a scuola

A tutta frutta, però colorata - La frutta è lo spuntino più consigliato dai nutrizionisti, sia per gli adulti sia per i bambini. Si tratta, infatti, di una tipologia di zucchero di pronto uso, ricco però di minerali e vitamine indispensabili per mantenersi energici e sani. Inoltre, un frutto a metà mattina non toglie "spazio" all'appetito per il pranzo. Ma meglio evitare di ricorrere alla classica mela (buona ma anche un po' triste per il bambino) e puntare su mix di frutti freschi tagliati a casa e conditi con succo di limone per non farli annerire una volta a scuola. Un'idea: banana a rondelle, pezzettini di mela, lamponi e cubetti di melone.



Dolci homemade - La torta fatta in casa fa scattare immediatamente le rimostranze di tutte le mamme che lavorano e che non hanno tempo di mettersi a spignattare in cucina per la colazione o la merenda dei figli. Invece, cucinare una torta o alcuni muffin allo yogurt richiede circa 10 minuti di preparazione oltre alla necessaria cottura in forno. Si possono preparare i dolci di sera e, una volta in forno, dedicarsi alla doccia o alle favole della buonanotte. Il giorno seguente, tra i banchi di scuola, sarà una vera e propria coccola gustare una morbida fetta di torta preparata dalla mamma (o dal papà, qualora mostrasse velleità culinarie serali).



Salato ma non unto - Non a tutti i bambini piacciono i dolci, infatti la merenda per la scuola può essere anche salata. Ciò non significa riempire lo zaino di tranci extra-large di focaccia o di pizza. Prima di tutto perché, spesso, sono le stesse scuole a vietare merende del genere e poi perché tali spuntini equivalgono a un vero e proprio pranzo per un bambino. Molto più indicato puntare sul grana padano o sul parmigiano: un pezzetto di formaggio, un frutto e un succo costituiranno un ottimo spuntino da intervallo.



Pane, antica bontà da rivalutare - Il pane, quello buono, è una delle golosità più semplici che la vita ci offra. Anche i bambini lo apprezzano, tant'è che nei primi anni di vita masticare pezzettini di pane è una vera e propria gioia per il palato. Poi, a causa di merendine e snack vari, anche il gusto dei più piccoli si modifica adattandosi a sapori più "chimici" e meno naturali. La merenda a scuola può essere il momento perfetto per riscoprire la gioia di assaporare una fetta di pane fresco, con la marmellata preferita.