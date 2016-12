Quattro modi per fare sport insieme ai figli

Imparare insieme uno sport - Per un bambino iniziare ad andare in bicicletta, pattinare o nuotare per la prima volta è un'emozione incredibile. Anche gli adulti, però, possono riscoprire quella speciale adrenalina rimettendosi alla prova con un nuovo sport. Farlo con i propri figli, poi, diventa un'avventura impagabile. Da provare in famiglia sono l'equitazione, l'arrampicata e gli sport d'acqua (tra cui, per esempio, il surf può riservare piacevoli sorprese).



Rendere il mattino meno noioso - Di mattina, il tragitto per andare a scuola e al lavoro diventa spesso una sfilata di musi lunghi, bronci e lamentele. Perché non trasformare questo momento in un'occasione per fare attività fisica tutti insieme? Invece che a piedi o in auto, infatti, si possono inforcare le biciclette o, ancora meglio, il monopattino. Quest'ultimo non è più riservato solo ai bambini ma è ormai diventato uno dei mezzi di trasporto preferiti anche da mamme e papà.



Sperimentare il parco acquatico - Nuotare e sfidarsi a suon di scivoli: il parco acquatico offre tutto ciò ed è molto amato dai piccoli di casa. Toboga, piscine con le onde, gommoni e discese adrenaliniche... i genitori si tonificano e allenano il fiato mentre i figli nuotano, socializzano e scoprono una veste inedita, e coraggiosa, di mamma e papà. Perché la giornata diventi un modo per condividere attività fisica e divertimento è importante che anche gli adulti si lascino trasportare dalla voglia di avventura tornando per un po' bambini.



Parco versione palestra - Un tuffo nel verde con i figli è la soluzione più gettonata per trascorrere insieme pomeriggi o intere giornate nel weekend. Oltre alla possibilità di fare bicicletta, giocare a palla e correre, si può scegliere un luogo che offra anche qualcosa in più. Sono sempre più numerosi, infatti, gli spazi verdi urbani dove trovare veri e propri attrezzi da palestra (macchine per tonificare i pettorali o ellittiche) a cielo aperto, così come percorsi "vita" (spalliere, travi, pertiche) per mettersi alla prova tra flessioni e giochi di equilibrio. Il parco diventerà, così, un centro fitness per genitori e figli a costo zero e senza limiti di orario o di età.