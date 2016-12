Cambia la tua mente, trasforma la giornata

PRIMA IL… PIACERE! – Sei abituata a anteporre il dovere al piacere? Spesso si tratta di un insegnamento che viene dall'infanzia, tuttavia non sempre è la strategia corretta per affrontare la giornata al meglio. Quando ti aspetta un impegno particolarmente duro e problematico impara a regalarti un piccolo momento di piacere da gustare con calma: fermarsi in un posto bello, ritagliare trenta minuti per una passeggiata o un caffè al bar, una chiacchierata con l'amica del cuore sono un dono capace di dare sollievo all'ansia e risollevare l'umore con dolcezza.



PUNTA SULLA CURIOSITÀ – Secondo recenti studi impariamo più rapidamente e con maggior facilità ciò che ci appassiona: vale per i bambini, ma anche per gli adulti. Inizia a guardare con occhi diversi ciò che ti circonda. Affrontare ogni giorno come una sfida può cambiare la vita, perché stimola la mente e ci apre a possibilità ulteriori, moltiplica gli incontri e le occasioni, porta ispirazione. Non solo essere curiosi aiuta a prevenire i danni dell'invecchiamento, ma costituisce un modo per puntare su di te… e su ciò che ami!



CHE COSA DESIDERI? – Non si è mai troppo grandi per imparare. Scegliere un corso di formazione, ottenere quel diploma tanto rimandato o fare un cambiamento che per te valga la pena rappresentano un'occasione in grado di migliorare la qualità della tua vita. È faticoso ritagliare tempo per sé e può costituire un sacrificio, è vero. Tuttavia fare qualcosa per te stessa ti darà una grande forza, in grado di superare ostacoli e stanchezza. Focalizza quali sono i tuoi reali bisogni e che cosa vorresti cambiare in questo momento nella tua vita, servirà a fare chiarezza mentale e iniziare la giornata con un obiettivo.



TU VALI – Siamo subito pronti a dare a noi stessi giudizi taglienti sulle nostre mancanze, ma spesso non siamo altrettanto capaci di vedere con positività ciò che sappiamo fare. Stop alle critiche! Connettiti alle tue emozioni profonde e datti una chance invece di ferirti continuamente. Chiedi alle persone più care di aiutarti a vedere le tue risorse. Creare una visione aiuta a dare forma al presente. Prima di andare a dormire immagina la tua giornata, esprimi le tue intenzioni e accetta gli errori commessi oggi come un'occasione per migliorare il tuo domani.