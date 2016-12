Obiettivo braccia: tre mosse per tricipiti tonici e sexy

Primo esercizio: PUSH UP

Potete usare come base d'appoggio il letto, un tavolino basso o una sedia (mi raccomando che sia stabile!). Mettetevi di schiena alla base, piegatevi e poggiatevi i palmi delle mani sopra. Allungate in avanti i piedi poggiando sul pavimento solo con la punta del tallone e iniziate a fare dei sollevamenti con le braccia andando su e giù con la schiena. Potete fare 3 serie da 10 con una pausa di 1 minuto tra una serie e un'altra, ma non sforzate eccessivamente il muscolo se non siete allenate, piuttosto iniziate in modo più soft con meno ripetizioni e aumentatele nel corso del tempo.



Secondo esercizio: TRICIPITI CON PESO

Al posto del manubrio da palestra potete utilizzare una bottiglia piena d'acqua da 2 lt. Portate il braccio dietro la nuca e con un movimento pulito sollevate a ripetizione l'avanbraccio mantenendo ferma la spalla. E' importante che con l'altro braccio vi aiutiate, perciò tenete la mano vicino al gomito del braccio sotto sforzo e usatela come guida per accompagnare il movimento. Se siete fuori allenamento farete un po' di fatica dopo le prime ripetizione, quindi anche qui iniziate con 2 o 3 ripetizioni da 10 e un minuto di pausa tra una e l'altra.



Terzo esercizio: KICK BACK

Utilizzate come base d'appoggio un tavolino o il letto se avete un materasso abbastanza duro, altrimenti vi toglierà equilibrio, e come peso una bottiglia da 2 litri piena d'acqua. Posizionatevi di fianco alla base e con una gamba piegata e la mano dello stesso lato del corpo poggiatevi sopra. Tenete l'altra gamba diritta e con la mano libera reggete il peso. Con un movimento pulito portate avanti e indietro il braccio con il peso, portandolo alla spalla sul davanti e mantenendo un'estensione quando lo portiamo indietro. Quando il braccio si distende il polso effettua una contorsione che sposta il peso da avanti a dietro, seguendo la linea del braccio. Anche qui potete partire con tre serie da dieci e un minuto di pausa.



A cura della redazione "Bella più di prima"



Guarda i video del programma