Open Arms, dallo stop allo sbarco fino al processo: cosa è successo

A novembre del 2019 il tribunale dei Ministri ricevette dai pm la richiesta di procedere a indagini preliminari nei confronti del leader della Lega. Nel provvedimento, con il quale il tribunale accoglie sostanzialmente la ricostruzione dei pm, i giudici affermano il principio dell'obbligo di prestare soccorso in mare e definiscono come "amministrativo" e non politico l'atto di vietare l'approdo ai migranti disposto da Salvini. In sintesi, la decisione di non far sbarcare a Lampedusa i profughi soccorsi, secondo i magistrati, fu un atto deciso dall'allora ministro dell'Interno individualmente, quindi non "condiviso" con gli altri esponenti del Governo, come invece ha sempre sostenuto il leader della Lega.