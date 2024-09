Open Arms, Salvini: "Rifarei tutto, difendere i confini dai clandestini non è reato" | Il pm: "I diritti umani devono prevale sempre"

"Non tutti i Paesi possono essere considerati un porto sicuro, perché non in tutti i Paesi vigono le regole democratiche e il rispetto dei diritti umani. La Libia e la Tunisia non sono nazioni in cui si può applicare un Place of safety - ha aggiunto il magistrato -. Lo dice anche l'attuale ministro degli Interni Matteo Piantedosi che nella sua testimonianza ha riferito che i centri in Libia sono sicuramente centri illegali, mai abbiamo consegnato delle persone ai libici".