Processo Open Arms, Salvini: "Ho tutelato la sicurezza nazionale"

Durante l'udienza per il caso Open Arms al Tribunale di Palermo, Matteo Salvini ha rilasciato dichiarazioni spontanee.

"Io tutelavo la sicurezza nazionale - ha spiegato il vicepremier - come dimostra il fatto che almeno tre episodi delittuosi in Francia, Germania e Belgio sono imputabili a persone sbarcate a Lampedusa". Nel processo il vicepremier è imputato per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi dalla ong ad agosto 2019.