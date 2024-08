Lombardia, Fontana ai pm: "Spettava al governo istituire la zona rossa" | Salvini: "Vergognosa la sua convocazione"

Salvini: "Indegno convocare Fontana in Procura" "E' indegno convocare in Procura Fontana, a questo punto perché non convocare il presidente del Consiglio visto che la zona rossa era di sua competenza". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervistato a Rainews 24. "Viene il dubbio che ci sia un attacco contro Regione Lombardia non per motivi sanitari ma politici", ha aggiunto Salvini.