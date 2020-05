Caso Alzano, pm di Bergamo convocano presidente di Confindustria Lombardia: "Aveva detto no alla zona rossa"

La Procura di Bergamo ha convocato, come persona informata sui fatti, il presidente di Confindustria Lombardia Marco Bonometti in merito all'inchiesta sulla mancata creazione della zona rossa ad Alzano. Sul tema Bonometti disse in un'intervista: "Nelle riunioni tra fine febbraio e i primi di marzo, la Regione è sempre stata d'accordo con noi nel non ritenere utile, ma anzi dannosa, una zona rossa sul modello Codogno per chiudere Alzano e Nembro".