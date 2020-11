Coronavirus, da oggi in vigore il nuovo Dpcm: Italia divisa in tre aree di rischio

Allestito da parte dell'Esercito, nel parcheggio del Parco Trenno a Milano, il drive through per i tamponi per il coronavirus. Si tratta di uno dei più grandi d'Italia e al suo interno sarà possibile effettuare circa mille tamponi al giorno. Nato per i Mondiali di Italia 90 e possibile sede di una moschea, l'enorme parcheggio di via Novara, alla periferia nord-ovest di Milano poco distante da San Siro, servirà ad alleggerire la pressione sui drive-through attivi negli ospedali. Ma quello in zona San Siro non è l'unico realizzato dall'esercito. Il secondo, che si vede nelle immagini, è stato realizzato in un’area del Centro Logistico Sportivo di Presidio della 1ªRegione Aerea a Linate. Ad allestire le infrastrutture sono stati gli uomini del 3° Stormo di Villafranca di Verona del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare.