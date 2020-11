Covid, Carlo Conti ricoverato in ospedale a Firenze: si sta ristabilendo

Carlo Conti è da qualche giorno ricoverato a Firenze nel reparto malattie infettive, dopo aver annunciato sui social di essere affetto da Covid. I sintomi del virus hanno consigliato il trasferimento all'ospedale di Careggi nonostante le sue condizioni non fossero gravi ma giudicate non più compatibili con l'isolamento a casa. Seguito da medici, si sta ristabilendo velocemente in attesa di tornare in tv, come fa sapere la Rai in una nota.