Covid, 446 decessi e 37.809 nuovi casi: mai così tanti contagi in un giorno

Non si arresta la corsa dell'epidemia di coronavirus in Italia, dove sono stati registrati 37.809 nuovi casi: il numero più alto finora segnalato nell'arco di 24 ore. I decessi sono invece 446, mentre crescono anche i ricoveri: 749, di cui 124 in terapia intensiva. E' record anche di tamponi (234.245). Le Regioni più colpite restano Lombardia (+9.934), Piemonte (+4.878) e Campania (+4.508).