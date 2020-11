Coronavirus, in vigore il Dpcm: Italia divisa in tre aree | A Torino mancano letti, brandine in chiesa ospedale 

Scuola a mezzo servizio nelle Regioni rosse: i piccoli vanno in classe, per gli altri lezioni a distanza Ansa 1 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 10 di 16 Ansa 11 di 16 Ansa 12 di 16 Ansa 14 di 16 Ansa 15 di 16 Ansa 16 di 16 Ansa 16 di 16 leggi dopo slideshow ingrandisci

In vigore da oggi il nuovo Dpcm con le misure anti-Covid, che divide l'Italia in 3 aree di rischio: rossa Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d'Aosta; arancione Puglia e Sicilia; gialla il resto del Paese. Stop a scuola in presenza e a mobilità tra province anche in Campania, per ordinanza di De Luca. A Milano molti in strada e il sindaco Sala lancia l'avvertimento: "State a casa". Conte: "Il virus rischia di travolgerci, uno sforzo adesso per far ripartire l'Italia a Natale". A Torino, mancano i letti: si usano le brandine nella chiesa dell'ospedale