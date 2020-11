Coronavirus, a Milano l'Esercito allestisce il drive-through più grande d'Italia

Allestito da parte dell'Esercito, nel parcheggio del Parco Trenno a Milano, il drive through per i tamponi per il coronavirus, il più grande d'Italia come lo ha definito il ministero della Difesa. "Sarà possibile effettuare circa mille tamponi al giorno - ha spiegato il capitano Riccardo Luzzi, del I Reggimento Trasmissioni di Milano -. Stiamo realizzando una struttura con otto linee di prelievo: il personale militare sanitario raccoglierà i tamponi che successivamente saranno processati dall'Ats di Milano". Nato per i Mondiali di Italia 90 e possibile sede di una moschea, l'enorme parcheggio di via Novara, alla periferia

nord-ovest di Milano poco distante da San Siro, servirà ad alleggerire la pressione sui drive-through attivi negli ospedali.