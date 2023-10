Rimini, abusi su un 13enne: arrestato youtuber da un milione di follower

I messaggi morbosi e la denuncia della madre della vittima

E' durante uno degli incontri avvenuti durante la sua permanenza nella città romagnola che il 21enne ha avuto rapporti sessuali con il minore nel B&B dove pernottava. Era stata poi la mamma del ragazzino ad accorgersi di quanto stesse accadendo, scoprendo i messaggi molesti sul cellulare del figlio. Sulla piattaforma online il 21enne spesso insultava la sua vittima: "Porco, mettiti a dieta. Sei un porco obeso"; inoltre minacciava costantemente di raccontare alla madre e ai suoi amici gli incontri avvenuti all'interno del B&B e lasciando intendere di aver registrato tutto. Lo youtuber aveva attivato falsi account "Discord" - la piattaforma che consente di condividere e comunicare con persone aventi interessi simili - e da settembre 2021 a marzo 2022 lo avrebbe tempestato di messaggi, "in cui dimostrava un sentimento di forte morbosità" mettendo in atto atteggiamenti spinti "da immotivata gelosia", per allontanare amici e conoscenti. Inoltre, usava diversi numeri per contattarlo per impedirgli di bloccarlo. Una volta scoperto quanto stava accadendo al figlio, la madre aveva prima affrontato il 21enne, che li aveva minacciati di morte, poi aveva sporto denuncia alla polizia.