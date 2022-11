Pedofilia nella Chiesa, Cei: "Nel 2020-21 segnalazioni di abusi su 89 vittime"

Sono 89 i casi di pedofilia segnalati nell'ambito della Chiesa in Italia tra il 2020 e il 2021.

E' quanto risulta dal primo Report sulla rete territoriale di servizi diocesani e interdiocesani per la tutela dei minori e delle persone vulnerabili, promosso dalla Conferenza episcopale italiana. "Nel biennio in esame - si legge nel rapporto - il totale dei contatti registrati da 30 centri di ascolto è stato pari a 86, di cui 38 contatti nel 2020 e 48 nel 2021". Tra i casi segnalati 61 sono nella fascia di età 10-18 anni, 16 tra gli over 18 e 12 sotto i 10 anni.