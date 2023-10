Video con violenze sessuali sui minori, blitz in tutta Italia: 3 arresti e 24 indagati

Maxi-operazione di contrasto alla pedopornografia online: oltre cento investigatori cibernetici della polizia, su delega della Procura di Torino, hanno effettuato 30 perquisizioni in tutta Italia.

Tre le persone arrestate finora e 24 gli indagati. Riuscendo a mantenere online l'anonimato, i criminali scambiavano in rete materiale che riproduceva violenze sessuali, utilizzando un linguaggio in codice per non attirare troppo l'attenzione.