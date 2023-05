Pedofilia e pedopornografia, arrestato "l'uomo ombra" del darkweb: era ricercato da oltre 10 anni

Queste le accuse che pendono su un 50enne arrestato dalla polizia, nell'ambito di una indagine del gruppo violenze della Procura di Roma . L'uomo, cittadino italiano e conosciuto con lo pseudonimo di Shadow (ombra) , era ricercato da oltre dieci anni per essere uno dei più attivi produttori di materiale pedopornografico, che commercializzava sul web, e per aver adescato e abusato ragazzini di età inferiore ai dieci anni.

La polizia postale ha dato esecuzione a una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip della Capitale. In base a quanto ricostruito, l'arrestato per anni ha operato in una comunità virtuale di pedofila, "The Love Zone" (TLZ), ormai chiusa, dove metteva a disposizione degli utenti il materiale pedopornografico. L'uomo, per oltre un decennio era riuscito a eludere le indagini, sfuggendo anche agli arresti dei membri.

Nei suoi confronti il pm di piazzale Clodio Eugenio Albamonte contesta i reati di violenza sessuale aggravata, associazione per delinquere finalizzata alla diffusione di pratiche di pedofilia, alla condivisione di notizie utili all'adescamento di minori e allo scambio, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico.