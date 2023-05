Pedopornografia, a Torino arrestato 33enne: nel pc 80mila foto

Operazione anti pedopornografia della polizia postale.

A Torino un 33enne è stato arrestato dopo essere stato trovato in possesso di oltre 80mila immagini prodotte con lo sfruttamento sessuale di minorenni. Durante la perquisizione informatica, si legge in una nota, gli operatori della polizia postale, oltre a constatare l'ingente quantità di file pedopornografici, hanno accertato la classificazione del materiale in cartelle nascoste, talvolta anche oggetto di fotoritocchi mediante l'uso di applicazioni di editing grafico. L'uomo, lavoratore nel settore promozionale-pubblicitario, è stato arrestato in flagranza e in attesa dell'udienza di convalida è agli arresti domiciliari.