Intelligenza artificiale, sos dalla Gran Bretagna: può essere utilizzata per produrre immagini di abusi su minori

L'allarme dell'ente di beneficenza per i bambini

L'Internet Watch Foundation ha affermato che la tecnologia viene utilizzata per produrre immagini di bambini dai tre ai sei anni, utilizzando sofisticati strumenti di generazione di immagini. L'amministratore delegato dell'IWF, Susie Hargreaves, ha esortato il premier britannico Rishi Sunak, ad affrontare la problematica in occasione del vertice globale sulla sicurezza dell'AI in autunno: "Il primo ministro deve trattare la grave minaccia che rappresenta come la massima priorità". L'ente inglese ha affermato al momento si tratterebbe di una fase embrionale, poiché l'uso della tecnologia ha appena iniziato a diffondersi. Tra il 24 maggio e il 30 giugno, ha indagato su 29 segnalazioni di pagine web contenenti materiale sospetto. Ha confermato che sette di loro contenevano abusi generati dall'AI, alcuni creati con un mix di immagini reali e non.