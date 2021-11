Yara, "Da sette anni vivo nel buco": la poesia di Bossetti vince un premio letterario

ansa

Massimo Bossetti, condannato all'ergastolo per l'omicidio della 13enne Yara Gambirasio, ha vinto un premio letterario per una poesia scritta in carcere dal titolo "Da sette anni vivo nel buco". Si tratta del concorso "Scrittori dentro 2021", in cui il muratore di Mapello è arrivato terzo. A rivelarlo alla trasmissione Iceberg su Telelombardia - dopo un'anticipazione del settimanale Oggi - è stato uno dei suoi difensori, Claudio Salvagni.