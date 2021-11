"Yara", arriva in prima tv su Canale 5 il film sul caso Gambirasio

Dal Web

Arriva prossimamente su Canale 5 "Yara", il film diretto da Marco Tullio Giordana e prodotto da Mediaset-TaoDue che ricostruisce il caso Gambirasio. Dopo le anteprime nelle sale cinematografiche e in streaming, la pellicola arriva in televisione per il grande pubblico. "Yara" sarà disponibile anche in modalità on demand su Mediaset Infinity.