"7 Chili in 7 Giorni", per i 35 anni dall'uscita arriva su Infinity+ la versione restaurata

"7 Chili in 7 Giorni" , primo lungometraggio del regista Luca Verdone, arrivò nelle sale nel 1986 e quest’anno, in occasione dei 35 anni dall’uscita, Infinity+ rende omaggio al film entrato a far parte dei cult della commedia italiana. Dopo averlo presentato in anteprima in versione restaurata alla 22esima edizione del Festival del Cinema Europeo di Lecce, arriva sulla piattaforma streaming.

Infinity+ è da tempo impegnata nel progetto di restauro di grandi film italiani con l’intento di valorizzarli e di renderli accessibili ad un pubblico sempre più ampio. Tra i tanti titoli restaurati ad oggi si trovano "Borotalco" di Carlo Verdone, "Mediterraneo" di Gabriele Salvatores, "L'Allenatore nel Pallone" di Sergio Martino e "I Laureati" di Leonardo Pieraccioni, tutti disponibili in versione restaurata su Infinity+.

A questi titoli si aggiunge ora "7 Chili in 7 Giorni": sarà un'occasione per il pubblico di riscoprire, o scoprire per la prima volta, un film amato da tutte le generazioni, interpretato dalla coppia Carlo Verdone-Renato Pozzetto.





Il film racconta di Alfio Tamburini (Carlo Verdone) e il suo ex compagno di studi Silvano Baracchi (Renato Pozzetto), che dopo essersi laureati in medicina con il minimo dei voti, si sono ridotti a fare uno il massaggiatore-callista, l'altro il venditore di articoli igienico-sanitari. Rincontratisi per caso dopo nove anni dalla laurea, i due decidono di dare una svolta alla loro carriera e aprono una clinica per dimagrire riadattando il casale di campagna della moglie di Alfio. Richiamati dalla pubblicità, i clienti non tardano ad arrivare, ma tra allenamenti estenuanti, ginnastica, piatti vuoti (ad eccezione di uno strano intruglio) iniziano presto a dubitare dell’efficacia della cura e si ribellano. Quando la situazione sembra essere ormai irrecuperabile, ai due arriva il colpo di genio.