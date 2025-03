Omicidio Willy Monteiro, i fratelli Bianchi: "Non siamo mostri, chiediamo scusa"

Gabriele e Marco Bianchi, durante il processo d'appello bis che li vede imputati per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, affermano in Aula: "Non siamo mostri, chiediamo scusa alla famiglia di Willy per il dolore che sta provando e per quello che è avvenuto". Willy morì al culmine di un violento pestaggio il 6 settembre 2020 a Colleferro, in provincia di Roma. I due hanno deciso di rendere una dichiarazione in aula prima del ritiro dei giudici in camera di consiglio per la sentenza che è attesa per il primo pomeriggio. "Morirò in carcere, ma non ammetterò mai un reato che non ho commesso. Io Willy non l'ho colpito. Questo è certo e non dirò mai una cosa per un'altra", ha sottolineato Gabriele Bianchi.