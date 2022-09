Willy, i giudici della corte d'assise: imputati sapevano di potere uccidere

Per la morte di Willy Monteiro Duarte "l'irruzione dei fratelli Bianchi sulla scena di una disputa sino ad allora solo verbale, e comunque in fase di spontanea risoluzione, fungeva da detonatore di una cieca furia".

È quanto scrive la corte d'assise di Frosinone nelle motivazioni della sentenza con cui ha disposto l'ergastolo per i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. "Gli imputati - spiegano i giudici - avevano la percezione del concreto rischio che attraverso la loro azione Willy potesse perdere la vita, e nondimeno hanno continuato a picchiarlo".