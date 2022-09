Due anni fa l'omicidio di Willy Monteiro, il messaggio della famiglia: "Mancano i tuoi abbracci"

La lettera: "Manchi come il primo giorno" -

Sulla pagina Facebook "Il sorriso di Willy", gestita da mamma Lucia, papà Armando e dalla sorella Milena, che a febbraio scorso è diventata mamma della piccola Michelle, è comparso questo post: "Ciao caro Willy, sono già passati due anni, ma. Due anni senza i tuoi scherzi, i tuoi sorrisi, le tue coccole, le tue battute e soprattutto. Hai visto che? Quante persone ti pensano e pregano per te. Tante le dediche, gli eventi e le piazze. Il primo passo per avere giustizia è stato fatto speriamo la sentenza rimanga invariata così potrai riposare in pace. Manchi tantissimo nostro Willy. Sarai sempre e per sempre nel nostro cuore. La tua famiglia". Il ragazzo ucciso a Colleferro sarà ricordato con una messa a Paliano (Frosinone), dove risiedeva insieme ai genitori e alla sorella.

La notte del 6 settembre 2020, a Colleferro (Roma), ci fu l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, 21enne, cuoco, originario di Paliano. Il 21enne morì in seguito a un pestaggio subito da quattro giovani di Artena, nel tentativo di difendere un amico in difficoltà. I ragazzi ritenuti responsabili del pestaggio, il, sono stati giudicati dalla Corte d'Assise di Roma: i fratelli Marco e Gabriele Bianchi sono stati condannati in primo grado all', mentre Mario Pincarelli ae Francesco Belleggia a