Willy, Gabriele Bianchi in aula: "Non l'ho ucciso io, capisco il dolore della famiglia"

Non sono un assassino, non sono un uomo senz'anima". "Non ho colpito Willy e so che voi lo accerterete. Io dovrò rispondere solo per ciò che ho fatto e forse anche per essere andato lì", ha aggiunto davanti ai giudici della Corte d'Assise d'Appello di Roma.

"Non è facile parlare di un ragazzo che non c'è più. Non è vero che non ho mai parlato del dolore della famiglia. Mi sono inginocchiato e ho chiesto scusa", ha sottolineato Bianchi.

"Mi hanno dato l'ergastolo perché dicono che ho dato colpi. Non è vero. Non sono un pazzo omicida. Siamo andati perché chiamati e richiamati dagli amici, ma è stato un errore. In carcere ho rivisto quegli attimi e ho capito il dolore della famiglia" di Willy. "Ora che sono padre anche io so cosa significa: senza verità non c'è giustizia", ha concluso.