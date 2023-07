Weekend di sangue sulle strade italiane

Tre ciclisti travolti da un'auto a Ravenna, un giovane investito mentre camminava sull'autostrada in Sicilia. A Imperia un uomo è finito con il motocarro in un torrente. Almeno otto morti in due giorni

Una strada poco illuminata L'incidente sarebbe stato causato dalla scarsa visibilità. Lievemente ferito il secondo ciclista, mentre il terzo è rimasto illeso. Dai primi rilievi effettuati dalla polizia locale, il furgoncino stava procedendo lungo la strada che non è illuminata, motivo per cui non avrebbe visto i tre ciclisti. Questi ultimi, secondo le prime indicazioni, non avrebbero avuto dispositivi catarifrangenti e procedevano con le biciclette a fari spenti. Lo scontro sarebbe avvenuto tra le 4 e le 5 del mattino.

Auto contro Suv nel Barese È di un morto e un ferito, invece, il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle sei del mattino sulla provinciale 114 tra Conversano e Monopoli, in provincia di Bari. A perdere la vita è stato un ragazzo di 22 anni, Nicola Zupo, di Monopoli. Un uomo di 60 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale San Giacomo di Monopoli, dove è ricoverato per una frattura a una gamba. Ancora da chiarire la dinamica dell'impatto tra l'utilitaria guidata dalla vittima e il Suv a bordo del quale c'era il 60enne. Sul fatto indagano i carabinieri.

A piedi in autostrada, travolto A Palermo un giovane è morto investito in autostrada, sul raccordo della A29 Palermo-Mazara del Vallo in direzione dell'aeroporto. L'allarme è stato lanciato da un automobilista attorno alle quattro del mattino. L'uomo ha riferito alla polizia di avere investito qualcuno in autostrada. Ma in quel tratto non c'era traccia né di auto e né di una moto. Sono iniziate le ricerche e il corpo è stato ritrovato a centinaia di metri dall'impatto. I sanitari del 118 hanno accertato la morte. Sono in corso le indagini. Pare che il giovane stesse percorrendo a piedi l'autostrada.



Motociclista muore a Tolentino Un altro terribile incidente è avvenuto a Tolentino, in provincia di Macerata, sulla superstrada nei pressi della zona industriale. A perdere la vita è stato un motociclista di 57 anni. La dinamica dell'accaduto non è chiara e non si sa ancora se nell'impatto sia coinvolta solo la moto o anche una vettura che ha urtato il motociclo e poi si è allontanata. A dare l'allarme sono stati alcuni automobilisti. La superstrada è stata momentaneamente chiusa all'altezza dello svincolo per la zona industriale di Tolentino, direzione mare.

Incidenti in Sardegna Nella serata di sabato, invece, un uomo di 40 anni è morto a Sassari in uno scontro tra uno scooter e una Bmw in via Leoncavallo, nel quartiere Santa Maria di Pisa. Ogni tentativo di salvargli la vita è stato inutile. Un altro gravissimo incidente è avvenuto in via Leonardo da Vinci a Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari. Un giovane è morto schiantandosi con un motorino contro un guardrail: era insieme a un altro ragazzo. Inutili i soccorsi del 118.



Motocarro in un torrente: un morto A Carpasio, in provincia di Imperia, un uomo di 86 anni è morto nella giornata di sabato primo luglio dopo che è precipitato con il motocarro in un laghetto del torrente Carpasina, in alta Valle Argentina. Il mezzo ha compiuto un volo di circa dieci metri e si è praticamente inabissato. A lanciare l'allarme è stato un passante, che ha visto il motocarro nell'acqua. Sul posto è accorso pure il sindaco di

Montalto-Carpasio, Mariano Bianchi, che ha detto: "E' una disgrazia, attendiamo di conoscere i particolari della vicenda".