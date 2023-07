Incidente stradale a Cagliari, scooter finisce fuori strada: morto minorenne

Incidente stradale mortale all'ingresso di Quartu (Cagliari).

Un minorenne, che viaggiava in sella a uno scooter insieme a un amico, è morto per le ferite riportate dopo che il mezzo è finito fuori strada. Non sono stati coinvolti altri veicoli. Il coetaneo che viaggiava assieme alla vittima ha riportato solo qualche contusione e non sarebbe in pericolo di vita.