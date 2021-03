Covid, von der Leyen: "Senza contratti sui vaccini l'unità dell'Europa sarebbe stata devastata"

Giornata per le vittime del Covid, Draghi a Bergamo per la commemorazione IPA 1 di 36 IPA 2 di 36 IPA 3 di 36 IPA 4 di 36 IPA 5 di 36 IPA 6 di 36 IPA 7 di 36 IPA 8 di 36 IPA 9 di 36 IPA 10 di 36 IPA 11 di 36 LaPresse 12 di 36 LaPresse 13 di 36 LaPresse 14 di 36 LaPresse 15 di 36 LaPresse 16 di 36 LaPresse 17 di 36 LaPresse 18 di 36 LaPresse 19 di 36 LaPresse 20 di 36 Ansa 21 di 36 Ansa 22 di 36 Ansa 23 di 36 Ansa 24 di 36 Ansa 25 di 36 Ansa 26 di 36 Ansa 27 di 36 Ansa 28 di 36 Ansa 29 di 36 Ansa 30 di 36 Ansa 31 di 36 Ansa 32 di 36 Ansa 33 di 36 Ansa 34 di 36 Ansa 35 di 36 Ansa 36 di 36 leggi dopo slideshow ingrandisci

La presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, difende i contratti sui vaccini. Se alcuni Stati avessero avuto il vaccino e altri no, "sarebbe stato devastante per l'unità europea e avrebbe distrutto il mercato unico". Intanto annuncia che AstraZeneca è stata "messa in mora" per i ritardi nelle forniture e chiede "reciprocità" sull'export di vaccini, rivolgendosi in particolare alla Gran Bretagna.