Voli troppo cari per la Sicilia, l'addetto aeroportuale: "Con il treno troppe ore di viaggio"

Arrivano le festività e per molti fuorisede, studenti e lavoratori, comincia l'odissea per tornare al Sud e passare il Natale in famiglia. In termini di tempi e soprattutto di costi, come racconta l'inviata di "Striscia la Notizia" Stefania Petyx, particolarmente complicata risulta la situazione in Sicilia dove il mezzo più comodo per rientrare, il volo aereo, è spesso acquistabile solo a prezzi proibitivi.

Sembra che l'alternativa non esista: raggiungere l'isola via treno è spesso una stressante avventura che comporta ore e ore di viaggio. Nel servizio dell'inviata del programma di Antonio Ricci viene data voce anche un addetto aeroportuale che spiega come la scelta di voli ad alto costo sia quasi obbligata: "Non si può scegliere il treno, significa arrivare 12 ore dopo alla meta", racconta l'uomo a "Striscia la Notizia".