Cinque scali italiani tra i 50 aeroporti peggiori d'Europa

Stilata la classifica dei 50 aeroporti peggiori d'Europa nell'estate 2019 . La lista è stata redatta da AirHelp , società che aiuta i passeggeri a ottenere rimborsi per ritardi, cancellazione e overbooking dei voli. Tra gli scali che hanno causato maggior disagio ai viaggiatori compaiono Milano Malpensa al quinto posto e quelli di Venezia e Napoli , rispettivamente ottavo e trentacinquesimo in classifica. Poco più in giù troviamo anche Firenze e Roma Fiumicino .

I possibili rimborsi - "In questi aeroporti abbiamo registrato dai tre ai quattro voli in ritardo su dieci", afferma Roberta Fichera, portavoce di AirHelp Italia. "L'aeroporto che ha dovuto affrontare maggiori difficoltà è stato Milano Malpensa, che si è trovato a gestire tutti i voli trasferiti da quello di Linate, temporaneamente chiuso per lavori. Invitiamo tutti i passeggeri italiani che quest'estate hanno subito ritardi o cancellazioni last minute a verificare gratuitamente su airhelp.com se hanno diritto a un rimborso". Un appello che potrebbe richiamare l’attenzione di molti viaggiatori. Tutte le compagnie aeree infatti - comprese quelle low cost - sono obbligate a corrispondere dai 250 ai 600 euro di rimborso per imbarchi negati e voli in ritardo o cancellati, a prescindere dal prezzo pagato per l'acquisto del biglietto.