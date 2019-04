Prendere il volo: le linee aeree più apprezzate dai viaggiatori

Viaggiare in aereo: le compagnie più amate 1. Singapore Airlines Tripadvisor 1 di 10 . Qatar Airways Tripadvisor 2 di 10 3. EVA Air Tripadvisor 3 di 10 4. Emirates Tripadvisor 4 di 10 5. Japan Airlines Tripadvisor 5 di 10 6. Southwest Airlines Tripadvisor 6 di 10 7. Azul Tripadvisor 7 di 10 8. Air New Zealand Tripadvisor 8 di 10 9. Jet2.com Tripadvisor 9 di 10 10. ANA (All Nippon Airways) Tripadvisor 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il censimento delle migliori compagnie aeree e del gradimento riscosso presso i loro utenti è stato fatto da Tripadvisor, che ha sintetizzato le preferenze dei viaggiatori nella classifica Travelers’ Choice® per le Linee Aeree. La Top10 è stata compilata utilizzando un algoritmo che ha preso in considerazione la quantità e la qualità delle recensioni e punteggi delle compagnie aeree postati dai membri della sua grande community su TripAdvisor Voli, in un periodo di 12 mesi.



i prestigiosi Travelers’ Choice per le Linee Aeree, giunti alla terza edizione, sono divisi in categorie nelle quali confluiscono 57 compagnie che forniscono qualità e servizio eccezionali in tutto il mondo per un totale di 91 premi. In aggiunta alla lista mondo, i premi celebrano le migliori linee aeree in 8 aree geografiche: Africa & Oceano Indiano, Asia, Caraibi, Europa, America Latina, Medio Oriente, Nord America e Sud Pacifico & Oceania. I premi riconoscono anche la migliore linea aerea in 17 Paesi (Australia, Brasile, Canada, Francia Grecia, India, Indonesia, Italia, Giappone, Corea, Russia, Spagna, Svizzera, Thailandia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti) e le migliori compagnie in quattro diverse classi: Prima Classe, Classe Business, Classe Premium Economica e Classe Economica più altre cinque categorie tra cui la Migliore Linea Aerea Low Cost.



La Top 10 globale è dominata dall’Asia, con ben quattro linee aeree in classifica (Singapore Airlines, EVA Air, Japan Airlines e ANA), seguita dal Medio Oriente con due linee aeree (Emirates e Qatar Airways). La compagnia giudicata migliore nel nostro Paese è Air Dolomiti, apprezzata per la puntualità, i servizi a bordo molto efficienti, per la presenza e gentilezza del personale di bordo.



Per quanto riguarda invece le diverse classi di servizio, ecco le compagnie che si sono piazzate al primo posto nelle rispettive categorie.



Migliore Prima Classe: Emirates

Migliore Classe Business: Qatar Airways

Migliore Classe Premium Economica: Air New Zealand

Migliore Classe Economica: Singapore Airlines



Top 10 Compagnie Aeree Mondo

1. Singapore Airlines

2. Qatar Airways

3. EVA Air

4. Emirates

5. Japan Airlines

6. Southwest Airlines

7. Azul

8. Air New Zealand

9. Jet2.com

10. ANA (All Nippon Airways)