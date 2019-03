Migliori destinazioni 2019: Roma terza al mondo nel cuore dei viaggiatori

Sono queste le preferenze espresse dai viaggiatori su TripAdvisor®, il sito di viaggi più grande al mondo, sintetizzate nella speciale classifica Travelers’ Choice per le Destinazioni 2019, che riconosce i luoghi più popolari secondo gli autori delle recensioni pubblicate a livello mondiale sulla grande piattaforma turistica. I vincitori sono stati individuati utilizzando un algoritmo basato sulle recensioni e i punteggi di hotel, esperienze e ristoranti ottenuti dalle destinazioni di tutto il mondo negli ultimi 12 mesi. La metodologia tiene conto della quantità e della qualità delle recensioni per individuare le destinazioni che hanno costantemente regalato ai viaggiatori le migliori esperienze complessive.



Roma conferma la terza posizione ottenuta lo scorso anno nella Top10 delle destinazioni più apprezzate al mondo. Scambio invece al vertice della classifica, con Londra, che ruba a Parigi la prima posizione: la capitale britannica ha goduto negli ultimi mesi di un interesse particolare a livello globale sulla spinta del matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle: il trend è confermato anche dalla crescita di prenotazioni di attività a tema legate alla famiglia reale tra cui i tour che prevedono la visita a Buckingham Palace, incluso lo spettacolo del cambio della guardia (+231% di prenotazioni rispetto allo scorso anno) e l’ingresso al Castello di Windsor con partenza da Londra (+173% di prenotazioni).



La classifica europea vede, dopo un podio identico a quello della Top10 mondiale, il quarto posto di Creta, seguito da Barcellona al quinto. La Spagna piazza in classifica altre due destinazioni, Maiorca al 9° e Tenerife al 10° L’Italia non è presente con altre destinazioni in classifica, a parte Roma.



La Top10 italiana riserva un ruolo da protagoniste a Emilia Romagna e Campania, che occupano tre posizioni a testa, presidiando di fatto oltre metà della Top10, nello specifico con Rimini (5°), Cervia (9°) e Riccione (10°) la prima e con Sorrento (4°), Isola d’Ischia (7°) e Napoli (8°) la seconda. Le prime tre posizioni sono occupate da Roma, ovviamente al vertice e unica meta italiana premiata nelle classifiche internazionali, seguita da Firenze al secondo posto e da Venezia, al terzo. Conferma la sesta posizione Milano, stabile rispetto allo scorso anno.