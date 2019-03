Bel Paese e ospitalità: il Trentino Alto Adige al primo posto

Uno studio sul trend delle recensioni realizzato da TripAdvisor rivela che dal 2013 a oggi il punteggio medio attribuito agli alloggi italiani ha registrato una crescita costante - ha subito una battuta d’arresto solo nel 2015 - e il trend sembra confermato anche per il 2019.



Il Trentino Alto Adige mette tutti d’accordo - Analizzando nel dettaglio il punteggio medio attribuito dagli utenti di TripAdvisor nel 2018 alle strutture ricettive italiane suddivise per regione, emergono alcune differenze di giudizio tra i viaggiatori italiani e i viaggiatori internazionali. Se da una parte entrambi concordano sul fatto che il Trentino Alto Adige sia la regione italiana che vanta la miglior offerta ricettiva, dall’altra si registra un disaccordo sulle altre regioni.



Le differenze tra italiani e stranieri - Le regioni più apprezzate dai viaggiatori stranieri sono, nell’ordine: Trentino Alto Adige, Umbria, Basilicata, Marche, Abruzzo. Diverso è l’opinione degli italiani che, salvo il podio del Trentino Alto Adige, apprezzano nell’ordine Basilicata, Valle d’Aosta, Umbria, Puglia. Sul podio dei Paesi che attribuiscono i punteggi medi più elevati a Hotel, B&B e Pensioni italiane troviamo al primo posto gli Stati Uniti, seguiti da Canada e Austria Tra chi è meno soddisfatto troviamo al primo posto la Spagna seguita da Portogallo e Argentina.



Il sogno delle Maldive - Un altro dato interessante: per gli italiani i soggiorni migliori sono quelli extra europei. Sono le Maldive il luogo dei sogni per gli italiani che mettono queste isole al primo posto. Al secondo si trovano gli Emirati Arabi Uniti, seguiti in terza posizione dalla Tanzania. Nel 2018 i viaggiatori Italiani li hanno trascorso i soggiorni all’estero migliori i fuori dal vecchio continente: nella top ten dei Paesi esteri più apprezzati dagli italiani per la loro offerta ricettiva non compare infatti nessuna destinazione europea.