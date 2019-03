Dieci suggestive città sull acqua da tutto il mondo

Dieci suggestive città sullʼacqua da tutto il mondo Venezia – Italia Istockphoto 1 di 10 Strasburgo – Fran Istockphoto 2 di 10 Delft - Paesi Bassi Istockphoto 3 di 10 Stoccolma – Svezia Istockphoto 4 di 10 San Pietroburgo – Russia Istockphoto 5 di 10 Bangkok - Thailandia Istockphoto 6 di 10 Suzhou - Cina Istockphoto 7 di 10 Xochimilco - Messico Istockphoto 8 di 10 Fort Lauderdale – Stati Uniti Istockphoto 9 di 10 New Orleans – Stati Uniti Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

VENEZIA – ITALIA – E’ la più famosa, la più romantica, la più desiderata: tutto il mondo ce la invidia, molte città si fregiano di appellativi che vogliono ricordarla. Eppure la Serenissima resta unica e inimitabile. Bastano una gondola, un ponticello o un rio ed è amore a prima vista. Tanto che Venezia ogni anno viene presa d’assalto da 20 milioni di turisti.



STRASBURGO – FRANCIA - Il centro storico sorge sulle sponde del fiume Ill, un affluente del Reno che scorre appena fuori dalla città. Tra i canali e le antiche case a graticcio si coglie lo spirito più intenso e originale della città alsaziana.



DELFT - PAESI BASSI - La città prende nome dal canale omonimo, con un termine che in lingua olandese significa “scavare”. In effetti, il canale è il prolungamento artificiale del fiume Schia, sul quale la città è stata costruita oltre 700 anni fa. Le sue vedute sono celebri perché hanno ispirato il pittore Vermeer, il quale le ha ritratte in molte delle sue opere.



STOCCOLMA – SVEZIA - Il nome significa “Città del ceppo”: costruita su 14 isole, si affaccia sul Mar Baltico e sul lago Mälaren. La città è interamente sospesa sull’acqua, tanto che visitare il suo centro in battello può essere più pratico e più affascinante che spostandosi via terra.



SAN PIETROBURGO – RUSSIA - Sorge sul delta della Neva nel Golfo di Finlandia ed è il porto più importante della Russia. Il fiume ha dimensioni grandiose e caratterizza fortemente il paesaggio urbano: il ponte più lungo che attraversa il fiume in città è il Bolshoy Obukhovsky, la cui lunghezza totale è di 2824 metri.



BANGKOK - THAILANDIA – Uno dei punti più suggestivi della città è il Wat Arun, il Tempio dell'Aurora, affacciato sul fiume Chao Praya. La parte più imponente di questo complesso di edifici è la guglia istoriata, con mattoni stuccati adornati da migliaia di pezzi di porcellana cinese multicolore. All’alba e al tramonto il tempio si colora di sfumature straordinarie che si riflettono nel fiume, moltiplicando l’impatto visivo.



SUZHOU - CINA – La città è famosa per i suoi canali e i meravigliosi giardini sull'acqua. Sorge sulle sponde del lago Taihu, tra ponti di pietra, pagode e lanterne rosse. Si trova a circa 90 km da Shanghai, ed è stata fondata circa 900 anni fa. La sua fama di 'Venezia dell'Est' l'ha resa una meta piuttosto frequentata dai turisti, ammirati dal suo fascino e da una maestosa coppia di ponti di epoca Ming nel cuore della cittadina .



XOCHIMILCO - MESSICO - Questa città messicana, inserita tra i Patrimoni dell’Umanità Unesco, ha pittoreschi canali che costituiscono un’attrazione molto popolare. Si percorrono navigando su barche coloratissime, alcune delle quali si rifanno addirittura a imbarcazioni utilizzate dagli Aztechi: mentre si naviga, si ammirano i panorami, si mangia e si ascolta musica.



FORT LAUDERDALE – STATI UNITI – Anche questa città si confronta con la Serenissima e si fa chiamare la “Venezia d’America”; l’appellativo viene dalla rete di canali navigabili lunga oltre 270 km che la attraversa e forma un vero reticolato di vie d’acqua. La città sorge sulla costa sud-orientale della Florida.



NEW ORLEANS – STATI UNITI - La città sorge sulle rive del Mississippi, nello Stato della Louisiana, a circa 170 chilometri di distanza dal Golfo del Messico. New Orleans è celebre per la sua architettura creola francese e per la sua ricca eredità culturale, in particolare per la musica jazz, ma anche per la sua cucina, e per il suo pittoresco carnevale.