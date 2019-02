Mare: ecco le spiagge più belle e più amate del mondo

La classifica è la ormai super-classica TripAdvisor Travelers’ Choice® Beaches Awards 2019, compilata, come ogni anno, in base alla qualità e alla quantità delle recensioni e del punteggio attribuiti dai viaggiatori internazionali alle spiagge di tutto il mondo su TripAdvisor negli ultimi 12 mesi.



I riconoscimenti di quest’anno premiano 352 spiagge con classifiche dedicate a mondo, Africa, Asia, Europa, Sud America, Australia, America Centrale, Medio Oriente, Sud Pacifico, Caraibi, Brasile, Costa Rica, Francia Germania, Grecia, India, Indonesia, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Portogallo, Spagna, Tailandia, Turchia, Regno Unito e Stati Uniti.

Baia do Sancho è stata eletta miglior spiaggia al mondo del 2019: i viaggiatori di TripAdvisor l’hanno definita come “un paradiso” e “un posto da sogno”. Sul podio mondiale salgono anche la spiaggia di Varadero a Cuba (al secondo posto) e Eagle Beach ad Aruba, in terza posizione. La classifica europea vede invece al primo posto la Spagna, che conquista la vittoria con La Concha a San Sebastian. Seguono la Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, in seconda posizione, e la spiaggia di Falésa a Olhos de Agua in Portogallo al terzo posto.



Per quanto riguarda le spiagge del Bel Paese, la Sardegna è al top per il numero di riconoscimento con ben cinque spiagge nella classifica nazionale, ma è la Sicilia ad aggiudicarsi i riconoscimenti più prestigiosi: oltre alla Spiaggia dei Conigli di Lampedusa, che conferma la prima posizione italiana e sale nelle classifiche internazionali (dal settimo posto dello scorso anno al secondo attuale nella Top 10 Europa e rientra nella Top 10 mondiale in settima posizione), la Sicilia ospita anche l’unica altra spiaggia ad aggiudicarsi un posto tra le 10 spiagge migliori d’Europa: al 9° posto si trova infatti Cala Rossa a Favignana, seconda nella Top10 Italia.