Ecco gli hotel migliori del mondo: l’Italia è medaglia d’argento

I viaggiatori di tutto il mondo hanno decretato che l’ Hotel Belvedere di Riccione è il secondo a livello mondiale (oltre che primo in Europa e, naturalmente in Italia) tra le strutture alberghiere migliori i n cui soggiornare. Fa meglio solo il Tulemar Bungalows & Villas, a Manuel Antonio, in costa Costa Rica, mentre al terzo posto si piazza il Viroth's Hotel a Siem Reap in Cambogia. Un risultato di tutto rilievo anche per il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei che si classifica terzo a livello mondiale e secondo in Europa nella categoria Hotel per Famiglie.

Alberghi più belli: la Top10 Mondo 1.Tulemar Bungalows & Villas, Manuel Antonio, Costa Rica Tripadvisor 1 di 12 2.Hotel Belvedere, Riccione, Italia Tripadvisor 2 di 12 3.Viroth's Hotel, Siem Reap, Cambogia Tripadvisor 3 di 12 4.Kenting Amanda Hotel, Hengchun, Taiwan Tripadvisor 4 di 12 5.Hotel Alpin Spa Tuxerhof, Tux, Austria Tripadvisor 5 di 12 6.French Quarter Inn, Charleston, Stati Uniti Tripadvisor 6 di 12 7 The Resort at Pedregal, Cabo San Lucas, Messico Tripadvisor 7 di 12 8.Belmond Palacio Nazarenas, Cusco, Perù Tripadvisor 8 di 12 9. Kayakapi Premium Caves – Cappadocia, Urgup, Turchia Tripadvisor 9 di 12 10 Hanoi La Siesta Hotel & Spa, Hanoi, Vietnam Tripadvisor 10 di 12 Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei, terzo a livello mondiale e secondo in Europa nella categoria Hotel per famiglie Tripadvisor 11 di 12 B&B Mondello Design, ottavo al mondo nella categoria Migliori Pensioni e B&B Tripadvisor 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono queste le preferenze espresse dagli utenti di TripAdvisor, il sito di viaggi più grande al mondo, nella classifica dei vincitori dei Travelers’ Choice® Hotel Awards 2019, giunti alla diciassettesima edizione. La classifica è stata compilata in base a milioni di recensioni e opinioni scritte in un anno dai viaggiatori di TripAdvisor a livello mondiale. Sono state premiate 7.812 strutture in 94 Paesi a livello mondiale nelle categorie Migliori Hotel, Migliori Hotel di Lusso, Migliori Tariffe, Migliori Hotel di Piccole Dimensioni, Miglior Servizio, Migliori Pensione e B&B, Migliori Hotel Romantici, Migliori Hotel per Famiglie e Migliori Hotel All-Inclusive. Anche quest’anno l’Italia ha riconfermato il valore della sua offerta ricettiva, con 164 strutture premiate:è il secondo Paese al mondo per numero di hotel e B&B che hanno ricevuto un riconoscimento, superata per un soffio dagli Stati Uniti con 165 strutture.



La classifica più importante, la Top10 dei migliori Hotel del mondo, vede la grande ascesa dell’Hotel Belvedere di Riccione, salito di ben quattro posizioni rispetto allo scorso anno e approdato quindi sul secondo gradino del podio. Commenta Marina Pasquini, proprietaria e manager della struttura: “Questo per noi non è solo un ulteriore premio sulla scia dei precedenti ma qualcosa in più: il coronamento di un percorso. Quando mi chiedono quale sia il nostro segreto, rispondo che non c'è una formula magica dell'hotellerie, ma c'è uno sguardo attento, accogliente e anche umile sui clienti passati, presenti e futuri e sulle loro esperienze condivise su TripAdvisor”.



Si conferma ai vertici delle classifiche mondiali anche il Cavallino Bianco Family Spa Grand Hotel di Ortisei che si classifica terzo a livello mondiale e secondo in Europa nella categoria Hotel per famiglie. Tra le altre strutture premiate una menzione particolare va al B&B Mondello Design, Mondello, ottavo al mondo nella categoria Migliori Pensioni e B&B; all’Hotel David, Firenze, decimo al mondo nella categoria Miglior Servizio; all’Hotel Villa Sirena, Casamicciola Terme, in settima posizione mondiale nella categoria Migliori Tariffe. Da segnalare anche un ottimo ottavo posto europeo per l’Hotel Spadai, Firenze, Italia.



A livello nazionale, è il Trentino Alto Adige ad aggiudicarsi il primato di regione più premiata nell’edizione 2019 dei Travelers’ Choice Hotel Awards con ben 38 premi ricevuti. Al secondo posto per numero di riconoscimenti si piazza la Campania con 29 riconoscimenti, seguita dal Veneto. new entry, con 23 riconoscimenti. Per quanto riguarda la distribuzione dei premi nelle varie tipologie di strutture ricettive, Trentino Alto Adige e Veneto vantano l’offerta più completa con almeno una struttura vincitrice in ognuna delle categorie dei Travelers’ Choice Hotel 2019. La Toscana conquista invece il primato di regione italiana con il maggior numero di riconoscimenti internazionali: ben 9 premi ricevuti nelle Top 25 europee e mondiali.



MIGLIORI HOTEL MONDO

1. Tulemar Bungalows & Villas, Manuel Antonio, Costa Rica

2. Hotel Belvedere, Riccione, Italia

3. Viroth's Hotel, Siem Reap, Cambogia

4. Kenting Amanda Hotel, Hengchun, Taiwan

5. Hotel Alpin Spa Tuxerhof, Tux, Austria

6. French Quarter Inn, Charleston, Stati Uniti

7. The Resort at Pedregal, Cabo San Lucas, Messico

8. Belmond Palacio Nazarenas, Cusco, Perù

9. Kayakapi Premium Caves – Cappadocia, Urgup, Turchia

10. Hanoi La Siesta Hotel & Spa, Hanoi, Vietnam