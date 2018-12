Inverno: dieci panorami incantevoli, ma da brivido Laghi di Plitvice – Croazia Istockphoto 1 di 10 St Moritz – Engadina - Svizzera Istockphoto 2 di 10 Spitsbergen - Norvegia Istockphoto 3 di 10 Punta Sorapiss – Veneto Istockphoto 4 di 10 Tre Cime di Lavaredo – Val di Sesto Istockphoto 5 di 10 Vigneti - Piemonte Istockphoto 6 di 10 Scoresby Sund – Groenlandia Istockphoto 7 di 10 Ghiacciaio Perito Moreno – Patagonia – Argentina Istockphoto 8 di 10 Risaie di Longji - Cina Istockphoto 9 di 10 Foresta di Bambù - Kyoto – Giappone Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LAGHI DI PLITVICE – CROAZIA – Questo celebre sistema di laghetti e cascate, che in estate sembra il regno delle fate, durante i mesi invernali si trasforma in una trina di ghiaccio e biancore. Difficile dire in quale stagione sia più suggestivo.



ST MORITZ – ENGADINA - SVIZZERA – L’iconico trenino rosso del Bernina che si fa strada sulla neve è una delle cartoline più suggestive e celebri delle Alpi svizzere. Il trenino parte da Tirano a 429 metri di quota e, con un percorso di circa 60 km, arriva ai 2253 metri del passo del Bernina, scendendo poi in modo graduale e dolce ai circa 1800 metri di St. Moritz. E' l'unico treno d'Europa che scala la montagna senza cremagliera, a scartamento ridotto ed è Patrimonio Mondiale Unesco dal 2008.



SPITSBERGEN - NORVEGIA – Ci troviamo nell’isola più grande dell'arcipelago delle Svalbard, nel Mar Glaciale Artico. L'arcipelago rappresenta la parte più settentrionale della Norvegia e la terra abitata più settentrionale del pianeta, con il ghiaccio e la neve che fanno la parte del leone per la maggior parte dell’anno.



PUNTA SORAPISS – VENETO – Ci troviamo a oltre 3.200 metri di altitudine: il massiccio del Sorapiss è uno dei principali gruppi delle Dolomiti Ampezzane in provincia di Belluno e i trova nei territori di Cortina d'Ampezzo e San Vito di Cadore. Qui neve e ghiaccio la fanno da padroni.



TRE CIME DI LAVAREDO – VAL DI SESTO - Sorgono al confine fra Trentino Alto Adige e Veneto e sono tra i picchi più famosi delle Alpi. Si trovano nelle Dolomiti di Sesto e sono considerate tra le meraviglie naturali più stupefacenti dell'arco alpino. Al tramonto assumono la classica colorazione rosata che ha reso celebri le Dolomiti in tutto il mondo.



VIGNETI - PIEMONTE – I filari di viti arrampicati sulle colline piemontesi disegnano delicate e lievi geometrie. La natura pare addormentata in attesa della successiva primavera.



SCORESBY SUND – GROENLANDIA – Questo profondo fiordo, si trova nella Groenlandia orientale e, con i suoi 360 chilometri di lunghezza, è il più grande della Terra. In questo luogo di ghiacci è molto frequente imbattersi in grandi iceberg, spesso di forma curiosa e spettacolare.



GHIACCIAIO PERITO MORENO – PATAGONIA – ARGENTINA – E' situato nel Parco Nazionale Los Glaciares, nel Sud Ovest della provincia di Santa Cruz, ed è una delle più importanti attrazioni turistiche della regione. Questo ghiacciaio continentale si estende per 250 chilometri quadrati e per 30 chilometri in lunghezza, costituendo la terza riserva al mondo d'acqua dolce.



RISAIE DI LONGJI - CINA - I campi di riso a terrazze di Longji, situati nella parte meridionale del paese, sono celebri per la loro bellezza in tutte le stagioni. Questi incantevoli terrazzamenti durante i mesi della primavera e dell'estate si coprono di fiori e di colori brillanti, mentre d'inverno la coltre nevosa disegna complicati pattern di grande fascino.



FORESTA DI BAMBÙ - KYOTO – GIAPPONE - In questa parte del Paese non nevica spesso, ma in queste occasioni la natura si veste di atmosfere inconsuete e particolarmente suggestive. La celebre foresta di bambù, un luogo dall’intenso fascino zen nel quale gli abitanti amano passeggiare e rilassarsi, diventa ancora più magica in questa livrea bianca.