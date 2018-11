Sulle Alpi una ghirlanda di laghi incantevoli

LAGO DEL MIAGE – VAL VENY - VALLE D’AOSTA - Questo specchio d’acqua si trova sul ghiacciaio Miage, da cui prende il nome: non è quindi contornato da rocce e boschi, ma da depositi morenici e, durante i mesi freddi, dal manto nevoso. Le sue dimensioni variano quindi secondo la stagione e la quantità di acqua che riceve dallo scioglimento estivo. Si raggiunge da Courmayeur e poi percorrendo un sentiero che porta a 2020 metri di quota.



LAGO BLU- CERVINIA -VALLE D’AOSTA – E’ situato a circa mezz’ora di cammino o pochi minuti di auto dal centro di Breuil Cervinia, sulla strada regionale che sale da Valtournenche. Fa da specchio alla maestosa immagine del Monte Cervino ed è contornato da un suggestivo bosco di larici secolari. Le sue acque sono di origine sorgiva, quindi sono sempre limpidissime. A poca distanza si trovano i tre laghetti Layet, tre pozze di acqua sorgiva di colore diverso.



LAGO DEL NIVOLET – VALLE ORCO – TORINO – Si trova nel versante piemontese del Parco Nazionale del Gran Paradiso, meno visitato e più selvaggio della parte valdostana, ma proprio per questo ancora incontaminato e molto affascinante. Il lago si trova a 2612 metri di altitudine, in un ampio pianoro, tra paesaggi di grande bellezza.



LAGO DI PIAN PALÙ – VALTELLINA - SONDRIO - Il lago si trova in val Malenco a 1921 metri di quota, immerso in una foresta di abeti. Si raggiunge in funivia da Chiesa Valmalenco oppure con una strada sterrata e poi per mezzo di una mulattiera. Il lago è di origine glaciale ed è un luogo molto frequentato dai pescatori, per la sua ricca fauna ittica, e dagli appassionati di immersioni subacquee.



LAGO DI TOBLINO - TRENTO – Questo piccolo lago alpino occupa un fondovalle poco lontano da Trento ad un'altitudine di 245 metri s.l.m. E' circondato da un folto canneto e da una vegetazione di grande pregio naturalistico, tutelata dalla Provincia Autonoma di Trento. Sulle sue acque si specchia il Castello omonimo, risalente al XXII secolo e situato su un piccolo promontorio penisola.



LAGO DI TOVEL – VAL DI NON - TRENTINO - Si trova nella parte settentrionale delle Dolomiti di Brenta, all'interno del Parco Naturale Adamello-Brenta, lungo il corso del torrente Noce, ed è famoso perché fino agli anni '60 vi si verificava un curioso fenomeno: la presenza di una particolare alga colorava di rosso le acque durante i mesi estivi. Oggi non accade più, ma il lago conserva intatta tutta la sua bellezza.



LAGO DI CAREZZA – VAL D’EGA - BOLZANO - Il lago, situato nel cuore del massiccio del Latemar, è uno dei più famosi laghi alpini, per la bellezza delle montagne che lo circondano e per i boschi secolari dai quali è contornato. La quota del lago non è altissima: “solo” 1534 m., ma il luogo è di grandissima bellezza, soprattutto a causa dei colori dello specchio d’acqua. Il lago è alimentato da sorgenti sotterranee e non ha immissari visibili. Il suo nome deriva dall’adattamento italiano del nome ladino delle "Caricaceae", le piante che popolano i boschi adiacenti.



LAGO DI MISURINA – CADORE – VENETO - E' il lago naturale più grande del Cadore: il suo perimetro è di 2,6 km mentre la profondità è di 5 metri. A causa del clima particolarmente rigido di questa zona, durante l'inverno il lago ghiaccia completamente e può ospitare diverse attività, tra cui il pattinaggio e le partite di polo a cavallo.



LAGO DI BARCIS – VALCELLINA - FRIULI VENEZIA GIULIA – E' uno specchio d'acqua artificiale situato a 402 metri di altitudine; è stato creato nel 1954 per lo sfruttamento dell'energia idroelettrica. E' famoso non solo per il colore particolare delle sue acque, di una intensa sfumatura tra il verde e il turchese, ma anche come importante centro per gli sport lacustri tra cui windsurf, vela e pesca sportiva.



LAGO DI SAURIS – FRIULI VENEZIA GIULIA – Anche questo è un lago di origine artificiale, formatosi nel 1948 dopo che furono terminati i lavori di costruzione di una diga sul fiume Lumiei, e situato a 977 metri di altitudine. Il lago viene periodicamente svuotato per operazioni di manutenzione: in queste occasioni è ancora possibile vedere i resti del paese che esisteva una volta e che è stato sommerso dallo specchio d'acqua.