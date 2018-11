Orologi: i monumenti segnatempo più belli e celebri del mondo

Orologi: i monumenti più belli e celebri per segnare il tempo LONDRA - BIG BEN Istockphoto 1 di 10 PRAGA - OROLOGIO ASTRONOMICO Istockphoto 2 di 10 VENEZIA - OROLOGIO DI SAN MARCO Istockphoto 3 di 10 BERNA – ZYTGLOGGE Istockphoto 4 di 10 MONACO DI BAVIERA - RATHAUS-GLOCKENSPIEL Istockphoto 5 di 10 GINEVRA - OROLOGIO DI FIORI Istockphoto 6 di 10 MOSCA – TORRE SPASSKAYA Istockphoto 7 di 10 MONTREAL - OLD PORT CLOCK TOWER Istockphoto 8 di 10 KUALA LUMPUR - SULTAN ABDUL SAMAD Istockphoto 9 di 10 CHIANG RAI, THAILANDIA - CHIANG RAI CLOCK TOWER Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

LONDRA - BIG BEN - E’ l’orologio per antonimasia, con una melodia di rintocco diventata famosa in modo universale. Il nome è in realtà quello della campana collocata all’interno della altrettanto iconica torre, ma ormai è esteso a tutto il monumento, tanto che pochi ricordano che il nome ufficiale del campanile che ospita l’orologio è Elizabeth Tower.



PRAGA - OROLOGIO ASTRONOMICO – E’ uno dei più belli del pianeta e simbolo della capitale della Repubblica Ceca. E’ un monumento scientifico del periodo medievale composto da tre elementi principali: il quadrante astronomico, sul quale oltre all'ora, sono rappresentate le posizioni del Sole e della Luna; un quadrante inferiore con 12 medaglioni che raffigurano i mesi dell'anno; e il "Corteo degli Apostoli", un meccanismo che, allo scoccare di ogni ora, mette in movimento una serie di figure tra cui la Morte, raffigurata con uno scheletro.



VENEZIA - OROLOGIO DI SAN MARCO - Si trova nella Piazza omonima, alla sommità della torre costruita tra il 1496 e il 1499. Il quadrante dell'orologio è in oro e smalto blu, segna ora, giorno, fasi lunari e zodiaco, ed è dotato anche di un meccanismo a carillon. Alla sommità della Torre si trovano i celebri Mori, due statue di bronzo che battono le ore con una mazza su una grande campana. Seguono una precisa modalità: il Moro Vecchio batte le ore due minuti prima dell'ora esatta, per rappresentare il tempo che è passato, mentre il Moro Giovane suona l'ora due minuti dopo per segnare il tempo che verrà.



BERNA – ZYTGLOGGE – La Torre dell’orologio è stata la prima porta occidentale della città, costruita nel 1200, mentre l’orologio astronomico e il carillon risalgono all’anno 1530. La lancetta delle ore porta l'emblema del gallo e di Crono, dio del tempo.



MONACO DI BAVIERA - RATHAUS-GLOCKENSPIEL - La celebre torre dell’orologio, collocata sul Municipio di Monaco di Baviera, con i suoi oltre 80 metri di altezza è un vero capolavoro in stile gotico. Ospita un incantevole carillon con un famoso Glockenspiel (letteralmente "gioco di campane"), nel quale si possono ammirare figure animate da un congegno meccanico che muove 43 campane e 32 figure a grandezza naturale.



GINEVRA - OROLOGIO DI FIORI - E’ stato creato nel 1955 per rendere onore ai grandi mastri orologiai del Paese. Misura 5 metri di diametro e circa 18 di circonferenza. La lancetta dei minuti, con i suoi 2,5 metri, è probabilmente la più lunga al mondo. I fiori che costituiscono il quadrante vengono sostituiti secondo la stagione, ma il meccanismo, come vuole la proverbiale puntualità svizzera, non sgarra il minuto, anche grazie a un sistema elettronico di connessione via satellite.



MOSCA – TORRE SPASSKAYA – E’ il punto di accesso al lato orientale del Cremlino ed è la torre più importante del complesso. Ospita un celebre orologio, simbolo della capitale ed elemento importante del Capodanno russo: al suono dei suoi rintocchi si saluta il vecchio e si accoglie il nuovo anno. La tradizione dice che, formulando un desiderio tra il primo e l’ultimo tocco, questo si avvererà.



MONTREAL - OLD PORT CLOCK TOWER – L’edificio è stato completato nel 1922 e raggiunge un’altezza di 45 metri. E’ aperto alle visite tra maggio e settembre e per raggiungere la sommità occorre salire 192 gradini.



KUALA LUMPUR - SULTAN ABDUL SAMAD - Un’ imponente torre con l’orologio che, con i suoi 40 metri d’altezza, costituisce uno dei punti più cospicui dello skyline cittadino. L’edificio risale a fine Ottocento e si affaccia sul Dataran Merdeka (Piazza Indipendenza), la piazza principale della città, nella quale vengono celebrate le più importanti ricorrenze.



CHIANG RAI, THAILANDIA - CHIANG RAI CLOCK TOWER – La costruzione è stata completata nel 2008 ed è opera del designer Chalermchai Kositpipat. La torre ha una copertura dorata e offre ogni sera uno spettacolo di suoni e luci molto amato dai turisti di tutto il mondo.