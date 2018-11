Dieci incantevoli borghi dalle atmosfere magiche Reine - Norvegia Istockphoto 1 di 10 Qaqortoq – Groenlandia Istockphoto 2 di 10 Riquewihr - Alsazia – Francia Istockphoto 3 di 10 Tubinga - Germania Istockphoto 4 di 10 Hallstatt - Austria Istockphoto 5 di 10 Burano – Venezia – Italia – Istockphoto 6 di 10 Manarola - La Spezia – Italia Istockphoto 7 di 10 Annecy - Francia Istockphoto 8 di 10 Bled, Slovenia Istockphoto 9 di 10 Sveti Stefan – Montenegro Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

REINE - NORVEGIA – Questo grazioso porto di pescatori si trova a sud-ovest della città di Moskenes, nelle isole Lofoten, in Norvegia. Sorge sull'isola di Moskenesøya, nel Circolo Polare Artico. Anche se ha solo 329 abitanti, è molto celebre per le sue casette rosse e per il suggestivo scenario ai piedi di ripide scogliere.



QAQORTOQ – GROENLANDIA – Anche se la geograficamente appartiene al Nord America, dal punto di vista politico la Groenlandia fa parte della Danimarca. La cittadina ha circa 30mila abitanti ed è nota anche con il nome di Julianehåb). Qaqortoq in lingua locale significa La Bianca, e, dato il suo clima relativamente mite, ospita l'unica fontana della Groenlandia.



RIQUEWIHR - ALSAZIA – FRANCIA – Questo grazioso villaggio, situato sulla strada dei Vini del Reno, offre al visitatore scorci molto pittoreschi con le sue tipiche e variopinte case a graticcio. Nel periodo delle Feste, come tutti i borghi alsaziani e come la stessa Strasburgo, capitale di questa regione, si trasforma in una vera cartolina natalizia, in un tripudio di luci e decori.



TUBINGA - GERMANIA – Situata a poca distanza da Stoccarda, è sede di una famosa ed antica università, fondata nel 1477: oltre il 30% della popolazione è composta ancora oggi da studenti. La parte più antica offre scorci molto pittoreschi, tutti da scoprire.



HALLSTATT - AUSTRIA – Sembra un autentico villaggio delle fate, stretto tra lago e montagne, in uno scenario davvero suggestivo. Il borgo si trova nell’Alta Austria e fa parte dei Patrimoni dell’Umanità Unesco. E’ stato un insediamento umano fin dalla preistoria grazie alle ricche miniere di sale, utilizzate per migliaia di anni.



BURANO – VENEZIA – ITALIA – Questo incantevole centro, situato su quattro isole della laguna settentrionale di Venezia, è abitato da appena 2 373 residenti, ma è sempre brulicante di turisti, attirati dalle sue pittoresche e coloratissime case e dai prodotti della secolare lavorazione artigianale ad ago del merletto di Burano.



MANAROLA - LA SPEZIA – ITALIA – Questo antico borgo di pescatori della Riviera ligure di Levante è frazione del comune di Riomaggiore e costituisce una delle Cinque Terre. Le abitazioni variopinte sono costruite secondo la tipica architettura delle case torri genovesi: si affacciano una a ridosso dell'altra sulla via principale, mentre l'intero borgo è arroccato tra il mare e la costa spigolosa della montagna.



ANNECY - FRANCIA - Si trova in Alta Savoia, sulla sponda settentrionale del lago omonimo. E’ attraversata dal fiume Thiou, emissario del lago. La città è stata edificata nel 1400: la Vieille Ville, cioè la città vecchia, ha caratteristiche stradine acciottolate, canali tortuosi e case color pastello. Alle spalle della città sorge il castello, un tempo dimora dei Conti di Ginevra.



BLED, SLOVENIA - La città è stata fondata nel 1004 e sorge in un luogo incantevole. sulle sponde di un lago glaciale e circondata da imponenti montagne. Il Castello, edificato su una scogliera a picco sul lago, risale all'XI secolo, è il simbolo della città e oggi ospita un museo. Molto nota è anche la chiesetta di San Martino, costruita su un’isoletta al centro del lago.



SVETI STEFAN – MONTENEGRO – Un tempo questo borgo, situato su un istmo collegato alla terraferma da una lingua di sabbia, era un semplice villaggio di pescatori. Nel XV secolo sulla penisola venne costruito un villaggio fortificato come difesa contro le incursioni del Turchi. In seguito, durante il regime di Tito, il borgo fu trasformato dal governo jugoslavo in un hotel di lusso per i notabili del partito.