Tour più prenotati al mondo: il primo è in Italia

L’Italia conferma anche quest’anno il suo ruolo di destinazione apprezzata e gettonatissima dai viaggiatori di tutto il mondo, come dimostrano i risultati della classifica stilata da TripAdvisor®, la piattaforma online più grande al mondo per prenotare esperienze, tour e attività, che sintetizza i dati di prenotazione di tour e attrazioni espressi dai viaggiatori di tutto il mondo. Le categorie di esperienze con la maggior crescita e le destinazioni con la maggior crescita per le varie categorie sono state determinate analizzando la crescita di prenotazioni anno su anno dal 2017 al 2018. Le esperienze più prenotate al mondo sono basate sui dati di prenotazione relativi al 2018. Il fascino infinito della Basilica più imponente della Cristianità, con i tesori inestimabili conservati nei Musei Vaticani e con il gioiello della Cappella Sistina non smette di catalizzare l’interesse e i desideri dei viaggiatori di tutto il mondo.



L’Italia, insieme agli Stati Uniti, detiene anche il primato di Paese con più tour in classifica: sono infatti due a testa le posizioni conquistate: per l’Italia, oltre all’esperienza numero uno, c’è il “Giro turistico di un giorno” a Firenze (quinto posto) mentre per gli Stati Uniti sono “Crociera sul fiume Chicago per ammirare l'architettura costiera” a Chicago e “NYC: biglietto saltafila per l'osservatorio del One World Trade Center” a New York City, rispettivamente in seconda e in terza posizione. A condividere la parte alta della classifica con Italia e Stati Uniti è la Francia con “Tour Big Bus Hop On-Hop Off di Parigi” al quarto posto.



Focalizzando l’attenzione sulle preferenze dei viaggiatori italiani, dal report risulta che l’obiettivo dei nostri connazionali in viaggio è soprattutto il divertimento: le tre categorie di esperienze che, anno su anno, registrano la maggior crescita di prenotazioni su TripAdvisor da parte dei nostri connazionali sono infatti “tour di cibo, vino e vita notturna” (+141%), “sport acquatici” (+138%) e “ingressi per parchi a tema” (+122%).



Un altro trend mondiale vede poi una generalizzata crescita dell’interesse nei confronti dei viaggi con i bambini: i dati globali mostrano che è questo il settore che in asoluto ha fatto registrare il maggiore incremento di prenotazioni, con un incremento del 204% rispetto allo scorso anno. Tra le nazionalità che hanno mostrato maggior interesse per questo tipo di esperienze troviamo al primo posto i francesi, seguiti da inglesi e dai portoghesi. Seguono gli spagnoli al quarto e gli italiani al quinto posto. l’Italia, pur non essendo tra le nazionalità più interessate a questo tipo di esperienza, è però sul podio per l’offerta di destinazioni kids friendly: Firenze si trova infatti in terza posizione per questo specifico segmento, preceduta solo da Parigi e Londra.



Un altro settore in grande espansione è quello legato al mondo del wellness: l’acquisto di biglietti d’ingresso a SPA e di esperienze legate al benessere vede un forte incremento a livello mondiale (+69%) e costituisce una delle tendenze del 2019 anche tra i nostri connazionali, con una crescita di prenotazioni superiore alla media mondiale per questo tipo di attività (+89%). Tra le esperienze più prenotate in questa categoria da parte dei viaggiatori mondiali troviamo l’ingresso privato alle terme Széchenyi a Budapest, l’esperienza delle terme arabe all'Hammam Al Ándalus di Granada e la gita di un giorno al Golden Circle e alla Laguna Segreta da Reykjavik.