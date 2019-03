Dieci fiumi spettacolari, tra i più belli del mondo Nilo – Egitto Istockphoto 1 di 10 Rio Delle Amazzoni Istockphoto 2 di 10 Niger Istockphoto 3 di 10 Yangtze – Cina Istockphoto 4 di 10 Colorado – Stati Uniti Istockphoto 5 di 10 Neva - Russia Istockphoto 6 di 10 Eufrate – Turchia Istockphoto 7 di 10 Loira – Francia: sul fiume, il castello di Chenonceau Istockphoto 8 di 10 Il Tevere a Roma Istockphoto 9 di 10 Il Danubio, il fiume dei valzer. Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

NILO – EGITTO – Sulle sue sponde è nata la civiltà egizia, una delle più grandi della storia. Gli antichi Egizi lo veneravano come una divinità, dato che le sue piene e i depositi di limo permettevano, allora come oggi, la coltivazione di terre di per sé molto aride. Il Nilo era anche considerato una via di comunicazione tra il mondo terreno e quello dell’aldilà.



RIO DELLE AMAZZONI – Questo grande fiume dell'America Meridionale attraversa Perù, Colombia e Brasile e sfocia nell'oceano Atlantico con un immenso estuario largo 200 km. E' il fiume più lungo del mondo e il primo per portata d'acqua, per bacino idrografico e numero di affluenti.



NIGER - AFRICA CENTRALE -E’ il terzo fiume d'Africa per lunghezza, dopo il Nilo e il Congo. Il suo corso ha una curiosa forma di boomerang: la sua sorgente si trova a soli 240 km di distanza dall'Oceano Atlantico, ma il fiume scorre all'interno verso il Sahara per fare successivamente una grande curva a destra fino a sfociare nel Golfo di Guinea.



YANGTZE – CINA – Il Fiume Azzurro è uno dei percorsi navigabili più lunghi e trafficati del mondo, utilizzato da secoli per il commercio, ma anche per l’irrigazione di risaie e per generare energia idroelettrica. Le piene del fiume, prodotte dai monsoni, hanno però effetti devastanti che ancora oggi causano migliaia di vittime.



COLORADO – STATI UNITI – Con i suoi oltre 2300 chilometri di lunghezza, scorre dalla parte sudoccidentale degli Stati Uniti a quella nord occidentale del Messico. Lungo il suo corso origina il lago Powell, un bacino artificiale lungo quasi 300 chilometri creato dalla costruzione della diga di Glen Canyon. Qui la natura è davvero spettacolare.



NEVA - RUSSIA -- Il fiume nasce dal lago Ladoga e, dopo un corso di appena 74 chilometri, sfocia con un grande delta nel golfo di Finlandia dopo aver bagnato San Pietroburgo. Il suo corso è breve, ma è comunque il terzo fiume europeo per portata d'acqua: è molto ampio e profondo e può essere solcato anche da navi di grandi dimensioni.



EUFRATE – Nasce in Turchia e sfocia nel golfo Persico dopo aver attraversato la Siria e l’Iraq. Insieme al Tigri circoscrive il territorio della Mesopotamia, culla di antiche civiltà quali i Babilonesi e gli Assiri. Secondo la Bibbia, il fiume nasceva nelle terre dell’Eden, il Giardino Terrestre.



LOIRA – FRANCIA - Con un corso di oltre mille chilometri, è il più lungo fiume di Francia. Nella lunga valle scavata dal corso d’acqua e in quelle trasversali si trovano oltre 300 castelli, che dal X secolo hanno ospitato le residenze estive dei sovrani di Francia e della nobiltà di corte.



TEVERE - ITALIA - Con i suoi 405 km di corso è il terzo fiume italiano per lunghezza, dopo il Po e l'Adige. E' il fiume di Roma e l'anima stessa della città. A poca distanza dalle sue sponde sorgono alcuni tra i monumenti più iconici della Città Eterna, e cominciare dalla Basilica di San Pietro e Castel Sant'Angelo.



DANUBIO - Il Danubio è il secondo fiume più lungo d’Europa dopo il Volga: attraversa ben 10 stati e le sue acque bagnano molte grandi capitali come Budapest, Bratislava e Vienna. Il suo delta è incluso nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO. Il fiume ha ispirato il compositore austriaco Johann Strauss jr. il quale gli ha dedicato molte sue composizioni tra cui il celebre valzer dal titolo "An der schönen blauen Donau" (Sul bel Danubio blu).