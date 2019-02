Dieci città super romantiche per celebrare San Valentino

I luoghi più romantici del mondo Parigi, la città dell'amore per antonomasia Istockphoto 1 di 10 Venezia e le sue suggestioni uniche Istockphoto 2 di 10 Santorini e i suoi tramonti Istockphoto 3 di 10 Firenze: romantica e sofisticata Istockphoto 4 di 10 Verona e il balcone di Giulietta Istockphoto 5 di 10 Bruges: vista dall'acqua fa innamorare Istockphoto 6 di 10 Lisbona, eclettica e movimentata Istockphoto 7 di 10 Copenaghen e la sua dolcissima Sirenetta Istockphoto 8 di 10 Bora Bora: mare galeotto Istockphoto 9 di 10 Bali, paradiso in terra Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

PARIGI – E’ considerata una delle città più romantiche del mondo. Teatro di innumerevoli storie d’amore rese immortali dalla letteratura e dal cinema (dagli Aristogatti di Disney a Midnight in Paris di Woody Allen), offre incantevoli passeggiate lungo la Senna, piccoli deliziosi caffè in cui appartarsi in intimità, panorami mozzafiato e infinite occasioni di divertimento.



SANTORINI – Arrampicata sul fianco di una ripida scogliera, è il luogo ideale per ammirare un paesaggio marino ad alto impatto emozionale. Secondo i viaggiatori di tutto il mondo è il posto perfetto in cui immergersi nella contemplazione dei tramonti più romantici del mondo.



VENEZIA – E’ stata la città di Casanova, il più grande seduttore di tutti i tempi, ed è il teatro più incantevole che si possa immaginare per una fuga d’amore. Con i suoi 435 ponti che collegano tra loro 121 isole e isolette, è uno scenario straordinario nel quale passeggiare mano nella mano. Anche se, per trovarsi in solitudine spesso occorre aspettare fino a notte fonda, vale la pena avere pazienza e godersi la città resa ancora più affascinante dalle ombre.



FIRENZE – Lo scenario del Ponte Vecchio che domina il fiume Arno, le chiese maestose e gli innumerevoli luoghi di cultura sono una cornice molto suggestiva. E tra le storie d’amore chela città ha ispirato, ricordiamo il romanzo “Camera con vista” di E. M. Forster dal quale è stato tratto il film omonimo diretto da James Ivory.



VERONA - E' la città di Romeo e Giulietta, gli amanti più celebri della storia e protagonisti dell'incarnazione assoluta di questo sentimento. Il balcone di Giulietta è meta di veri e propri pellegrinaggi da parte degli innamorati di tutto il mondo, in cerca di ispirazione e di conforto per le pene di cuore.



BRUGES– Questa incantevole città belga dalla intensa vita culturale ha un centro raccolto e facile da girare, ed è lontana dalle rotte turistiche più affollate. Con i suoi canali e i suoi edifici antichi offre scorci che fanno davvero innamorare, specie se li si ammira dall’acqua, in una romantica gita in battello.



LISBONA - In questa eclettica e intrigante città le coppie di innamorati possono trovare tutto quello che amano: divertimento, cultura e soprattutto una luce speciale che va dritta al cuore. Le colline su cui la città è costruita, i locali perfetti per una cena intima, magari con il sottofondo musicale offerto dal Fado, sono ingredienti indimenticabili che si fanno amare al primo incontro.



COPENAGHEN - La capitale danese offre agli innamorati luoghi e atmosfere meravigliose, già a partire dal suo simbolo: la statua della Sirenetta che si affaccia alla città da uno scoglio sul porto. Nata dalla fantasia di Hans Christian Andersen, la Sirenetta è una delle icone per eccellenza dell'amore assoluto, al quale rendere omaggio nella speranza che il nostro idillio possa avere un lieto fine.



BORA BORA – E’ anche chiamata Isola Romantica e merita in pieno questo appellativo. Gli innamorati trovano una natura lussureggiante, una laguna turchese e una spettacolare barriera corallina. Non a caso è una destinazione tra le più gettonate per i viaggi di nozze da sogno.



BALI – E’ uno dei luoghi che si candida a incarnare il Paradiso Terrestre: del resto, qui gli innamorati possono godere tutti gli ingredienti del romanticismo: tramonti mozzafiato, mare turchese, spiagge bianche. Quale posto migliore per essere felici?