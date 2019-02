Scalinate famose: dieci meraviglie da tutto il mondo Piazza di Spagna - Roma Istockphoto 1 di 10 Scala elicoidale – Città del Vaticano Istockphoto 2 di 10 Bom Jesus do Monte – Portogallo Istockphoto 3 di 10 Scala barocca dell’Abbazia di Melk, Austria Istockphoto 4 di 10 London City Hall – Londra Istockphoto 5 di 10 Chand Baori – Rajasthan - India Istockphoto 6 di 10 Grotte di Batu – Malesia Istockphoto 7 di 10 Escadaria Selaron, Rio De Janeiro, Brasile Istockphoto 8 di 10 16th Avenue Tiled Steps, San Francisco Istockphoto 9 di 10 Scalinate del centro storico - Valparaiso Istockphoto 10 di 10 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

PIAZZA DI SPAGNA - ROMA – La scalinata di Trinità dei Monti è uno dei punti cospicui di una delle piazze più belle e celebri del mondo. Questi gradini settecenteschi hanno ospitato di tutto: dalle sfilate di Alta Moda alle esposizioni più svariate. Sono lo sfondo incantevole per le innumerevoli bellezze della piazza, a cominciare dalla celebre fontana “Barcaccia” del Bernini.



SCALA ELICOIDALE – CITTÀ DEL VATICANO – E’ stata progettata dall’architetto Giuseppe Momo all’inizio del Novecento e ha la geniale particolarità di essere costituita da una doppia rampa: i flussi di visitatori in entrata e in uscita dai Musei Vaticani possono così transitare su vie separate, senza intralciarsi a vicenda. La scala è stata costruita nell’ambito della ristrutturazione di Città del Vaticano voluta da Papa Pio XI.



BOM JESUS DO MONTE – PORTOGALLO - La scalinata, tipico esempio del barocco del Portogallo settentrionale, è caratterizzata dal contrasto visivo tra il granito grigio nel quale è scolpita e il bianco abbagliante dei muri a calce. Il santuario a cui conduce è più austero e in stile neoclassico, costruito da Carlos Amarante tra il 1784 e il 1811.



SCALA BAROCCA DELL’ABBAZIA DI MELK - AUSTRIA - Questa meravigliosa scala elicoidale in stile barocco, si trova tra la biblioteca e la chiesa della celebre abbazia benedettina, uno dei più famosi siti monastici del mondo, edificata su un affioramento roccioso sulle rive del Danubio nello stato della Bassa Austria.



LONDON CITY HALL – LONDRA – Un’altra considerevole scala elicoidale, stavolta in stile iper moderno, è quella ospitata all’interno della London City Hall. La scala è lunga 730 metri e si avvolge a spirale lungo i dieci piani del palazzo fino alla sua sommità. L'edificio, dalla curiosa forma di uovo schiacciato, è stato progettato da Norman Foster e inaugurato nel luglio del 2002. Si trova a Southwark, sul Tamigi, vicino a Tower Bridge.



CHAND BAORI – RAJASTHAN - INDIA – Chand Baori è il luogo in cui il concetto di scala si spinge alle sue estreme conseguenze. Questo immenso pozzo, edificato intorno al VII secolo presso il villaggio di Abhaneri, vicino a Jaipur, nello stato indiano del Rajasthan, è interamente ricoperto da scale perfettamente simmetriche che contano ben 3500 stretti gradini sviluppati nell’arco di 13 piani fino a raggiungere l'acqua, che nei periodi di siccità costringe a scendere zig-zagando per oltre 30 metri.



GROTTE DI BATU – MALESIA – Questa grotta ospita uno dei più popolari santuari indù fuori dell'India ed è meta di importanti flussi di turismo religioso. Il santuario è dedicato al dio Karttikeya: una gigantesca statua della divinità è collocata all'ingresso. La lunga e ripida scalinata che i pellegrini devono salire per raggiungere la grotta, si inerpica a fianco del gigantesco simulacro ed è completamente decorata con colori arcobaleno, per un fantastico effetto cromatico.



ESCADARIA SELARON, RIO DE JANEIRO, BRASILE - Queste splendide scale dai gradini decorati sono un vero e proprio simbolo per la città di Rio. Sono opera dell’artista cileno Jorge Selaròn, il quale nel 1990, in una prima fase della ristrutturazione di questa scalinata, si era limitato a dipingerla di colori vivaci. Via via il lavoro si è trasformato in passione e ora i 250 gradini sono ricoperti di piastrelle variopinte provenienti da tutto il mondo.



16TH AVENUE TILED STEPS, SAN FRANCISCO – I percorsi a gradini della 16th Avenue Tiled Steps fanno parte di un progetto di arredo urbano promosso dagli abitanti del quartiere. Le scalinate sono decorate da 163 pannelli a mosaico, frutto del lavoro degli artisti Aileen Barr e Colette Crutcher.



SCALINATE DEL CENTRO STORICO - VALPARAISO – Il centro storico della città cilena, dichiarato nel 2003 Patrimonio dell'umanità dall'Unesco, ha numerose scale e scalette, spesso decorate in colori vivaci e da originali e fantasiose opere di street art.