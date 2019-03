Malesia, sette motivi per un viaggio da sogno

È un paese dove è sempre estate, per andarci non serve il visto in quanto è sufficiente il passaporto valido sei mesi. Nemmeno le vaccinazioni sono necessarie per raggiungere questo paese meraviglioso. Diversi sono i motivi che attraggono gli italiani e più in generale turisti da tutto il mondo. Eccone alcuni.



Foresta pluviale - Lo stato del Pahang si estende nello sconfinato bacino del Sungai ed è lo stato più vasto della Malesia Peninsulare con la sua fascia costiera lunga 209 km. Qui c’è il parco nazionale di Taman Negara, una delle foreste pluviali più antiche del mondo, nonché uno dei più vasti tratti di foresta tropicale vergine di tutta la Malesia. Una biodiversità davvero unica e lo spettacolo meraviglioso della natura garantiscono un’esperienza tutta da vivere.



Tribù indigene – La Malesia è anche terra di gruppi etnici che di fatto rappresentano un pezzo importantissimo della cultura locale. Orang Asli, Kadazan Dusun, Bajau sono solo alcune delle tribù indigene presenti in terra malese. Molti di loro sono pescatori, allevatori e agricoltori.



La fauna malese – Per chi ama gli animali, la Malesia diventa una vera e propria scoperta. Qui infatti, sono tante le specie di animali da ammirare: oranghi, scimmie, elefanti pigmei del Borneo, tartarughe giganti.



La cultura locale – Tantissime le sfumature di colore lungo le strade Malesi. La pittura su stoffa è una tradizione fortemente radicata con la tecnica tradizionale chiamata batik. Pezze di tessuto dai vivaci colori sono stese ad asciugare all'ardente sole della Malesia sui prati o su apposite corde. L'aria tropicale è pervasa dall'odore di cera fusa e dal profumo di gelsomino.



La modernità – Città come Kuala Lumpur e Penang sono simbolo di progresso per il paese. Nella capitale spiccano le Petronas Twin Tower, una coppia di grattacieli alti 452 metri. Moderna e cosmopolita, Kuala Lumpur è una delle città più dinamiche della Malaysia. Ma ha conservato anche un carattere umile: le case a due piani della Chinatown, le bancarelle che vendono cibo in strada, i vecchi edifici in stile coloniale, il caos e la folla di alcuni mercati ne descrivono l’origine multiculturale e low profile.



Mare e isole – La Malesia è anche il paese delle spiagge e delle isole paradisiache. Costituita da oltre 900 isole, è sicuramente la destinazione ideale per chi cerca il relax in spiaggia. Tra le tante, spiccano quelle di Penang, Sipadan e Gaya.



Lusso e benessere – Il paese è noto anche per resort di alto livello e attrezzatissimi, che offrono servizi qualitativamente molto insuperabili. C’è l’imbarazzo della scelta ma in Malesia ci sono i luoghi ideali per rilassarsi e ristabilire il giusto equilibrio psicofisico.



Per maggiori informazioni: www.malaysia.travel