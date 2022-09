Voghera (Pavia), studentesse 17enni portate in Questura e denunciate: erano sedute con cartelli di protesta per il clima

Tre liceali sono state portate in Questura a Voghera , in provincia di Pavia, con la contestazione di manifestazione non autorizzata perché hanno organizzato uno sciopero davanti al loro liceo con alcuni cartelli per sensibilizzare sui rischi del cambiamento climatico e per chiedere alla scuola assemblee autogestite sul tema e l'efficientamento energetico della scuola.

Più precisamente, hanno scritto sui social di Fridays for Future di Voghera, sono state portate in questura le due ragazze che hanno deciso di fare lo sciopero e tre altri studenti che erano a portare il loro sostegno. Tre "(nonostante solo due fossero le promotrici dello sciopero) hanno ricevuto una contestazione per manifestazione non preavvisata". Secondo Fridays for future è stata soppressa "una manifestazione estremamente limitata nei numeri, pacifica e che non creava problemi a nessuno".

Alle studentesse è arrivata anche la solidarietà di Sinistra Italiana Milano: "Esprimiamo pieno sostegno alle due attiviste di Fridays for Future e annuncia che chiuderà la campagna elettorale partecipando allo Sciopero del Clima annunciato per il 23 settembre" in largo Cairoli.