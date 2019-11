Vittorio Sgarbi a "Stasera Italia": "Mario Balotelli è cittadino del nostro Paese ma non è un italiano"

"Mario Balotelli è un cittadino del nostro Paese, ma non è un italiano". Così Vittorio Sgarbi, a "Stasera Italia", commenta gli ultimi episodi di razzismo nei confronti del calciatore del Brescia. Secondo il politico e critico d'arte non "bisogna avere paura delle parole" e di conseguenza timore nell'affermare che un ragazzo di origine straniera, adottato e cresciuto nel nostro Paese non possa essere considerato un "tipo" italiano soprattutto per caratteristiche somatiche differenti dalle nostre.

Secondo Sgarbi, inoltre, il razzismo in Italia non è un problema critico e non c'è nessun tipo di accanimento nei confronti di Balotelli che viene "applaudito quando fa un gol e fischiato quando sbaglia".