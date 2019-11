Caso Balotelli, Fico: "Razzisti non saranno mai veri italiani"

"Non sarà mai del tutto italiano chi è razzista, perché non rispetta i principi base del nostro vivere insieme come comunità". Lo afferma il presidente della Camera, Roberto Fico, commentando il caso di razzismo di cui è stato vittima il calciatore Mario Balotelli. "E' italiano ogni cittadino italiano che condivide i valori della nostra Costituzione, che onora il nostro Paese con i comportamenti di ogni giorno, che rispetta le leggi", aggiunge.